Hanneke en Ellen verloren hun dochters door euthanasie na psychisch lijden

10:48 Video

De dochters van Hanneke Brouwer en Ellen Beukema kozen voor euthanasie na jarenlang ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Als ouder is het een moeilijke en onnatuurlijke draai om achter deze beslissing van je kind te gaan staan. Samen zetten zij zich in voor de stichting ‘In liefde laten gaan’, die in november vorig jaar is opgericht om mensen te steunen die een soortgelijk proces hebben meegemaakt.