‘Dan wordt Promes geacht om op te hoepelen uit Rusland’

17:34 Video

Quincy Promes is door de rechter veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor zware mishandeling. De profvoetballer speelt momenteel in Rusland en moet het slachtoffer, zijn neef, ook 7000 euro schadevergoeding betalen. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was aanwezig in de rechtbank en vertelt hoe waarschijnlijk het is dat Promes ooit nog zijn straf gaat uitzitten. .