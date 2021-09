‘Waakzaamheid na aanslagen 9/11 is nooit meer verdwenen’

Video

Het is zaterdag 20 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon in de Verenigde Staten werden gepleegd. Duizenden doden waren het gevolg. Achteraf bleek dat inlichtingendiensten in de praktijk extreem slecht samenwerkten. Terrorisme-verslaggever Silvan Schoonhoven gaat in op de vraag wat er sindsdien is veranderd.