Karin van De Scheetjes in tranen: ‘Het ging helemaal fout!’

Video

Hans en Karin, beter bekend als De Scheetjes uit Ik Vertrek, gingen deze zomer op een dramatische manier uit elkaar. In een speciale uitzending van het populaire programma zien we hoe er een einde kwam aan hun relatie en hoe het nu gaat. De hele aflevering is donderdag om 20:35 uur te zien op NPO1.