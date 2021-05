Nieuwe Ferrari getest: ‘Indrukwekkende cockpit’

Video

Je hebt gewone auto’s, sportauto’s en dan heb je nog de echte supercars, zoals de kakelverse Ferrari Portofino M. Met een 620 pk sterke V8 en een prijskaartje van dik 250.000 euro is het een van de meest bereikbare Ferrari’s van het moment. Hoe rijdt zo’n droomauto en wat maakt zo’n Ferrari nou zo bijzonder? Jaco Bijlsma van Autovisie test hem en peilt de meningen in de duurste winkelstraat van Nederland, de P.C. Hooftstraat in Amsterdam.