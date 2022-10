'Westen zal massaal reageren als Poetin kernwapen inzet'

Video

Het Oekraïense leger boekt nog steeds meer vooruitgang in het oosten en zuiden van het land, terwijl Poetin dit als Russisch grondgebied heeft bestempeld. De wereld houdt z’n adem in: durven de Russen over te gaan op het gebruik van nucleaire wapens? Oud-Commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif over de laatste ontwikkelingen.