Woedende Eerdmans haalt keihard uit naar VVD

04 jun. 2018 in BINNENLAND

Joost Eerdmans vindt het huichelarij dat zijn partij Leefbaar Rotterdam is uitgesloten bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de Maasstad. Hij is vooral kwaad op de VVD.

