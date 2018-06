Laffe roof op omaatje schokt Venlo

04 jun. 2018 in BINNENLAND

In luttele seconden wordt een oudere vrouw tijdens het winkelen beroofd van haar portemonnee. De buurt is woest op de vingervlugge dief en komt met opmerkelijke maatregelen tegen de brutale zakkenroller. Heeft u ook een boef op beeld? Tip de redactie via video@telegraaf.nl.

