Melania maakt comeback op megahakken

05 jun. 2018 in BUITENLAND

Melania Trump is voor het eerst in ruim drie weken weer in het openbaar verschenen. Ze was samen met haar man op een bijeenkomst van een vereniging van nabestaanden van gesneuvelde militairen in het Witte Huis. De media mochten er niet bij zijn, maar een aanwezige heeft haar gefilmd.

