KIJK LIVE: Historische Prinsjesdag

Video

Kijk hier live mee naar een historische editie van Prinsjesdag. De koning spreekt de troonrede uit, dit jaar niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk in Den Haag vanwege de coronamaatregelen. Met commentaar van verslaggever Martin Visser, politiek commentator Wouter de Winther en columnist Kitty Herweijer.