Jan Uriot reageert op keiharde sneer Vandaag Inside

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week spreekt Jan zijn verbazing uit over een opvallend RTL-programma. Verder reageert Jan op de sneer van Vandaag Inside aan zijn adres. Ook denkt hij te weten waarom André Hazes en Monique écht samen in Amerika zijn.