Caroline van der Plas steunt Meilandjes: ‘Rotgemeente!’

Wat een feestelijke dag had moeten worden voor De Meilandjes, is geëindigd in een catástrofe. Eén dag voor de grote opening van hun pension Code Rosé wees de gemeente Noordwijk de familie op het ontbreken van de juiste hun vergunning. Verslaggever Jordi Versteegden was bij de opening aanwezig en hoorde hoe de SBS6-sterren alsnog een oplossing hebben gevonden om open te gaan. Caroline van der Plas, vriendin van de familie, steunt de familie en haalt zelfs hard uit naar de gemeente.