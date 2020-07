Alles over de eerste elektrische bestelbus van Toyota

Video

De eerste volledig elektrisch aangedreven bestelwagen van Toyota is onderweg, de ProAce Electric. De importeur levert de elektro-bedrijfswagen vanaf eind dit jaar. In welke soorten en maten is het model verkrijgbaar? Wat kost de auto? Wat zijn de verschillen met de oliegestookte versies? Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt je de details van de ProAce Electric.