Reus blij met Hollandse megaschoenen

05 jun. 2018 in BINNENLAND

Jeison Rodríguez Hernández uit Venezuela komt speciaal naar Nederland voor nieuwe schoenen. Niet zomaar een paar, maar maatje 68! Er is maar één schoenmaker in de hele wereld die zulke grote stappers kan maken: in Zutphen, bij Georg Wessels.

