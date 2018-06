Sneaky horlogedieven trekken complete vitrine leeg

06 jun. 2018 in BINNENLAND

Maandag 12 maart slaan twee rovers toe in juwelier Juwelz in Den Haag. Maar liefst twaalf horloges weten ze ongezien mee te nemen. Tips? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

