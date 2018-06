Deze drone smokkel je zo mee

06 jun. 2018 in BINNENLAND

Vandaag in Hebbeding bespreekt Rick de Graaff de ‘vakantiedrone’. Een drone die zo klein en licht is dat 'ie zo mee in je koffer kan. Maar hoe goed is deze DJI Mavic Air? En hoe vliegt dat live in de studio?

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven