‘Als Jeroen in het water ligt, laat ‘m dan nu gevonden worden’

Video

Jeroen de Wit is ruim drie jaar vermist. Zijn moeder Aag telt sinds zijn vermissing de dagen af en blijft hoop houden. Maar tot op heden ontbreekt ieder spoor van hem. Karlijn Bernoster spreekt in Praat Mee met Aag over het verdriet en de stille hoop.

Heeft u wellicht een tip over de verdwijning van Jeroen? Mail dan naar series@telegraaf.nl.