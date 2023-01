Celstraf na bizarre wraakactie op autoweg

Video

Als een automobilist op de A28 richting Zwolle opvallend gedrag vertoond, belt Menno meteen de politie en zet de achtervolging in. Hij had alleen niet kunnen bedenken dat de situatie gierend uit de hand zou lopen met een celstraf tot gevolg. Ook iets gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer@telegraaf.nl