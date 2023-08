Kijkje in kweekvleeslaboratorium krijgt onverwachte wending: ‘Nee, niet doen!’

14:31 Video

Onlangs was het precies 10 jaar geleden dat de eerste kweekhamburger werd gepresenteerd. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven bezig met kweekvlees, zoals Meatable in Delft. Jeroen Holtrop kreeg een kijkje in het laboratorium maar de vleestest aan het einde kreeg een onverwachte wending.