Ronnie Flex in de war door valsspelende band

TV

In programma Wie Het Laatst Lacht neemt Wendy van Dijk rapper Ronnie Flex flink te grazen. Zijn band zit in het complot. Hoe Ronnie reageert als hij erachter komt dat het om een grap gaat is zaterdagavond om 20:25 uur te zien op SBS 6.