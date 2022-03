Henny Huisman onthult: ’Hij wil niks meer met Mini Playback Show te maken hebben’

Video

Wie heeft er in de jaren 80 en 90 niet met natte haartjes op de bank naar programma’s van Henny Huisman gekeken? Vanaf zaterdag kan iedereen herinneringen ophalen aan onder meer de Soundmixshow en de Mini Playbackshow in het museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn. Verslaggever Jordi Versteegden kreeg een rondleiding van Henny zelf.