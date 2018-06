Zo hecht was Máxima met haar zus

07 jun. 2018 in BINNENLAND

Máxima heeft haar agenda leeggemaakt en is mogelijk al naar Argentinië vertrokken. Hoe gaat ons koningspaar om met de plotselinge dood van Inés Zorreguieta? Pieter Klein Beernink is in de studio.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven