Dit is de goedkoopste sportcoupé van Ferrari!

Video

De Ferrari Roma is de nieuwste sportcoupé van het beroemde Italiaanse merk. Maar wist je dat het ook de goekoopste sportcoupé van Ferrari is? Hij is namelijk maar 697 euro duurder dan het instapmodel, de Portofino. En dat is een cabriolet. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen vertelt je de belangrijkste details van de Roma, het nieuwste paradepaardje van de Italiaanse sportwagenbouwer.