Passagiersvliegtuig neergestort in Victoriameer

Een passagiersvliegtuig van de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij Precision Air is zondagochtend neergestort in het Victoriameer. De piloot probeerde tevergeefs in slechte weersomstandigheden te landen op de luchthaven van Bukoba. Er zijn minstens 19 mensen omgekomen.