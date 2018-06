Nieuwe Blackberry voor toetsenbord-fanaten

08 jun. 2018 in NIEUWS

In New York is de nieuwe BlackBerry Key2 gelanceerd: een nieuwe mobiele telefoon met een ouderwets toetsenbord. In de moderne spatiebalk zit een vingerafdruk-scanner. Het toestel kost 649 euro.

