Middelvinger voor heethoofd

08 jun. 2018 in BINNENLAND

Brommerrijder Thomas de With is er helemaal klaar mee wanneer een automobilist zijn vriendin gevaarlijk afsnijdt. Maar zijn reactie op de smalle dijk is verre van slim. Ook iets gefilmd op de weg? Tip ons via verkeer@telegraaf.nl

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven