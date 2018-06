Kippenvel! Guus Meeuwis in duet met Ilse DeLange

09 jun. 2018 in ENTERTAINMENT

Vrijdagavond is in het Philips Stadion in Eindhoven de 13e editie van Groots Met Een Zachte G van start gegaan. Ook dit jaar had Guus Meeuwis voor zijn publiek veel muzikale verrassingen in petto.

