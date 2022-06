Toerist in shock om bizarre prijs: ‘Het is maar een boot!’

Video

TripAdvisor heeft een rondvaart door de Amsterdamse grachten uitgeroepen tot ‘beste reiservaring ter wereld’. De boottocht staat daarmee boven onder andere quadracen in de woestijnen van Dubai en de Incatrail naar Machu Picchu. Hoewel de eigenaar van het vaarbedrijf trots is op de prijs, snappen veel toeristen in Amsterdam er niks van.