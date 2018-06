Deze afgewezen The Voice-kandidaat scoort hit na hit

11 jun. 2018 in STERREN

Lieuwe Albertsma, beter bekend onder zijn artiestennaam Wulf, is niet meer weg te denken van de radio. Dat terwijl hij in 2012 tijdens zijn blind audition in The Voice of Holland geen enkele coach voor zich wist te winnen.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven