Na affaire met Dionne: Derksen geeft Humberto trap na

12 jun. 2018 in STERREN

In VI Oranje Blijft Thuis legt Johan Derksen uit waarom hij het eng vindt dat Humberto’s partner Ineke aanwezig was bij zijn laatste RTL Late Night. VI Oranje Blijft Thuis is elke werkdag vanaf 21.50 uur te zien op RTL 4.

