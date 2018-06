Nieuwe schnabbel Humberto Tan na RTL Late Night

12 jun. 2018 in STERREN

De presentator is nog maar net van de buis met zijn talkshow maar stilzitten kan hij niet. Eenmalig spreekt hij voor het ANP dj Hardwell over het concert dat hij op 18 oktober geeft met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome dat in het teken staat van dertig jaar dance muziek.

