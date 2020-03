‘Corona is een straf van God’

Video

In het hoofdredactioneel commentaar van het Reformatorisch Dagblad wordt de verspreiding van het coronavirus geduid als straf van God: ‘Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen’. Verslaggever Jeroen Holtrop vroeg zich af of inwoners van Barneveld het daarmee eens zijn.