Familie kroongetuige land ontvlucht: 'Echt niet oké'

13 jun. 2018 in BINNENLAND

De familie van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen de mocro-maffia, is op advies van het OM naar het buitenland gevlucht. Misdaadverslaggever Mick van Wely over de straf die de familie nu betaalt voor de daden van Nabil B.

