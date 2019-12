Dit staat er in het briefje van Halsema aan paspoortloze Daniël

Binnenland

De 19-jarige Daniël Buter, geboren en getogen in Amsterdam, zou mogelijk worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Hij kwam in de problemen toen hij een aanvraag deed bij de gemeente voor een paspoort en bleek dat hij niet de Nederlandse nationaliteit had. Femke Halsema schreef een briefje voor hem die hij kan tonen aan de politie als dat nodig is.