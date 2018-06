'Sukkel! Waar ben je mee bezig?'

15 jun. 2018 in BINNENLAND

Jenny Wiersema weet niet wat ze ziet. Wanneer ze in Diemen bij het verkeerslicht groen krijgt, schiet een tram van de GVB nog snel het kruispunt over. De Amsterdamse Jenny weet zeker dat de bestuurder door rood ging. Het Amsterdamse vervoersbedrijf gaat intern onderzoek doen naar het incident. Ook iets gefilmd op de weg? Tip de redactie via verkeer@telegraaf.nl

