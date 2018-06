Sneaky cameradief betrapt! Wie herkent hem?

14 jun. 2018 in BINNENLAND

Terwijl de beveiligingscamera filmt trekt een jongeman hem van de muur in Oldenzaal. De politie is op zoek naar deze dief. Tips? Bel 0800-7000 of anoniem 0800-6070.

