'Van der Laan zou hier HEEL blij van worden!'

15 jun. 2018 in BINNENLAND

Burgemeester Eberhard van der Laan heeft, voordat hij kwam te overlijden, een tentoonstelling over zijn geliefde stad gemaakt. De expositie is vanaf zondag 17 juni te zien in het Amsterdam Museum.

