Elon Musk blij met miljardenklus: ‘Erg spannend!’

15 jun. 2018 in FINANCIEEL

Elon Musk is trots dat zijn bedrijf The Boring Company een ondergrondse hogesnelheidsverbinding mag aanleggen naar O'Hare International Airport in Chicago, één van de drukste luchthavens ter wereld.

