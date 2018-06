Vliegen als een DJ: kijkje in luxe privéjet minister Hoekstra

15 jun. 2018 in BINNENLAND

Minister Hoekstra huurde in maart een privéjet voor 11.750 euro. De bewindsman heeft een goede smaak qua vliegtuigen: zijn toestel, een Cessna Citation, vervoert ook de DJ’s Fedde Le Grand en Nicky Romero. We nemen een kijkje in de Air Force Wopke!

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven