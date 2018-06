In dit huis is vrouw Raymond van Barneveld overvallen

16 jun. 2018 in BINNENLAND

Vanmorgen is de woning van darter Raymond van Barneveld, die momenteel in Engeland verblijft, overvallen in Den Haag. Zijn vrouw Sylvia raakte lichtgewond. De politie zoekt meerdere daders.

