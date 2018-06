Lil’ Kleine loopt snel weg na bierdouche: ‘15.000 euro verdiend!’

17 jun. 2018 in STERREN

Lil’ Kleine is zaterdagavond tijdens een optreden in Hengevelde na een paar minuten al weer van het podium gelopen. De 23-jarige rapper was boos omdat mensen uit het publiek bier naar hem gooiden.

