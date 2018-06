Oeps! Inhaalactie gaat mis

17 jun. 2018 in BINNENLAND

Een bestuurder in een snelle Mercedes moet z’n gevaarlijke inhaalactie bekopen met een harde les. Hij eindigt met zijn bolide onfortuinlijk in de berm. Ook iets gefilmd op de weg? Tip ons via verkeer@telegraaf.nl

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven