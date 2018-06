Deze lafaards beroven bejaarde vrouw

17 jun. 2018 in BINNENLAND

Een 84-jarige dame is op laffe wijze beroofd van haar portemonnee. Het gebeurde al op zaterdag 24 maart, maar de beelden zijn nu pas door de politie vrijgegegeven. Ook slachtoffer van criminaliteit? Stuur de bewakingsbeelden naar video@telegraaf.nl of via WhatsApp: 06-13650952.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven