Zoektocht bestelbus in volle gang: 'Opzet onduidelijk'

18 jun. 2018 in BINNENLAND

In Landgraaf is vannacht een bestelbusje ingereden op festivalgangers, net buiten het terrein van Pinkpop. Daarbij is één dode gevallen en zijn drie personen zwaargewond geraakt.

