‘Water kopen? Veel te duur!’

18 jun. 2018 in BINNENLAND

Bewoners van Geldermalsen en omgeving slaan massaal bronwater in nu het leidingwater mogelijk is vervuild vanwege een leidingbreuk. Toch denken sommigen liever aan de portemonnee, want het probleem kan nog wel dagen duren.

