Meisje doodsbang na brandstichting: ‘Ik barstte in huilen uit’

18 jun. 2018 in BINNENLAND

De politie heeft beelden van een brandstichter in Emmen opnieuw verspreid. In ‘Boef Betrapt’ spreekt Pim Sedee de slachtoffers. Herkent u de dader, of hebt u ook een misdaad op beeld? Tip ons via video@telegraaf.nl of stuur een bericht naar 06-13650952.

