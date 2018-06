Doortrapte dieventruc gefilmd: €1000 aan postzegels weg!

18 jun. 2018 in BINNENLAND

De politie in Brabant heeft beelden vrijgegeven van twee uiterst gewiekste dieven. Hebt u ook een misdaad op beeld? Tip ons via video@telegraaf.nl of stuur een bericht naar 06-13650952.

