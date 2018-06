Uitzinnige Beyoncé-fan: ’Ze is mijn leven’

19 jun. 2018 in STERREN

Beyoncé en manlief Jay-Z doen dinsdag- en woensdagavond Amsterdam aan met hun gezamenlijke On The Run-tour. De fans lagen al in alle vroegte voor de Johan Cruijff ArenA om vanavond vooraan te staan.

