Hierom stelde Ten Hag Onana op in Champions League

Ajax won woensdagavond met 1-2 bij het Turkse Besiktas in de Champions League. Man van de wedstrijd was Sébastien Haller, die met twee doelpunten de winst voor de Amsterdammers veiligstelde. Opvallende naam in de basiself van Ten Hag was André Onana. Ajax-volger Mike Verweij weet waarom hij aan de wedstrijd mocht beginnen.