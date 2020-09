FvD-evenement verstoord: ‘Jullie zijn gegijzeld’

Video

Een vooralsnog onbekend veiligheidsincident heeft een FvD-evenement in de Musis Parkzaal in Arnhem verstoord. FvD-leider Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema ‘zijn in veiligheid gebracht. Theo Hiddema is inmiddels weer terug en laat weten dat iedereen in de zaal moet blijven.